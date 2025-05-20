“القوّة، الحريّة، الأمل”.. نوال الزغبي تكشف ملامح ألبومها الجديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رفعت النجمة اللبنانية نوال الزغبي من منسوب الحماس والتشويق حول ألبومها الجديد، بتغريدة جديدة نشرتها عبر حسابها الرسمي على منصة “X”، كتبت فيها: “القوّة… الحريّة… الأمل . البوم نوال الزغبي”.

في كلمات مختصرة لكنها معبّرة، تُظهر عمق الرسائل التي ستحملها أغنيات الألبوم المنتظر، وتُلمّح إلى مضامينه الملهمة التي قد تتناول قضايا إنسانية وشخصية بروح إيجابية وجريئة.

وتأتي هذه التغريدة لتضيف بُعدًا جديدًا لحملة التشويق التي تقودها نوال منذ أسابيع عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث كانت قد شاركت متابعيها قبل أيام بتغريدة أخرى كتبت فيها: “شو حلو الإنسان يتحدّى نفسه #newalbum”، في إشارة واضحة إلى أن هذا المشروع يُشكّل محطة تحدٍ جديدة في مسيرتها الفنية الطويلة.

وكانت نوال قد أكدت في منشورات سابقة أن الألبوم دخل مراحله النهائية وسيصدر قريبًا، وهو يتضمن 12 أغنية تتنوع بين اللهجتين اللبنانية والمصرية، وقد عملت على اختيار أعمال تعبّر عن تجارب مختلفة، بروح فنية عالية وتنوّع في الأسلوب والمضمون.

ومع تصاعد تفاعل الجمهور على التغريدات، يترقّب عشاق نوال الزغبي تفاصيل إضافية حول الألبوم الذي يُتوقّع أن يكون محطة فنية ناضجة تحمل في طيّاتها القوة، الحرية، والأمل، كما وعدت نوال.