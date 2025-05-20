فضل شاكر يوضّح ويحذّر: احذروا الحسابات الوهمية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد عودته القويّة بأغنيتين رومانسيّتين، نفى الفنان فضل شاكر ما تمّ تداوله حول تحضير حفل غنائي له في الكويت خلال عطلة عيد الأضحى، مؤكدًا أن هذه الأخبار لا تمتّ للحقيقة بصلة.

وأوضح فضل شاكر في بيان رسمي نشره عبر حسابه على منصة “إكس”، قائلاً: “جمهوري العزيز، يُرجى الحذر وعدم الانسياق وراء الأخبار والحسابات الوهمية التي تروّج لإعلانات مضلّلة عن حفلات لي”، مشددًا على أن أي إعلان رسمي حول نشاطاته الفنية سيصدر فقط عبر حساباته المعتمدة.

وجاء هذا التوضيح بعد انتشار معلومات غير دقيقة تشير إلى عودة فضل إلى إحياء الحفلات، بالتزامن مع النجاح الكبير الذي حققته أغنيته “أحلى رسمة” على المنصات الرقمية، وهي من كلمات وألحان جمانة جمال، وتوزيع حسام صعبي.

وكان شاكر قد أطلق مؤخرًا أيضًا أغنية جديدة بعنوان “وغلبني”، التي لاقت تفاعلًا واسعًا من الجمهور وأكدت استمرار حضوره القوي في الساحة الفنية رغم الظروف القضائية التي يسعى إلى تسويتها بشكل نهائي.