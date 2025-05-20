هجوم على ريهانا بسبب Friend of Mine.. والجمهور يصفها بـ”الأسوأ” في مسيرتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فور صدور أغنيتها الجديدة “Friend of Mine”، واجهت النجمة العالمية ريهانا موجة حادة من الانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر عدد كبير من المتابعين عن خيبة أملهم من العمل، معتبرين أنه لا يرتقي إلى مستوى التوقعات، خاصة بعد غياب طويل عن الساحة الغنائية.

وتركّزت الانتقادات بشكل خاص على الكلمات المكرّرة والبناء الموسيقي، حيث وصفها كثيرون بأنها “أغنية مزعجة ومسطّحة”، واتّهم البعض فريق العمل بعدم تقديم أي جديد فني. وكتب أحد المنتقدين ساخرًا: “ريهانا احتاجت إلى 7 كُتّاب لهذه الأغنية؟ لا أستطيع تصديق ذلك”، بينما كتب آخر: “هذه الأغنية عبارة عن مقدمة طويلة جدًا، تتبعها موسيقى آلية مزعجة… وداعًا يا ريهانا!”.

واعتبر عدد من النقّاد أن العمل لا يتماشى مع المستوى الفني الذي اعتاده جمهور ريهانا، والذي ارتبط باسمها بأعمال ناجحة وجريئة في السابق. وتحوّلت التعليقات الساخرة إلى حملة واسعة على مختلف المنصات، وسط مطالبات من جمهورها بتقديم أعمال أكثر نضجاً وتماسكاً.

يُذكر أن “Friend of Mine” تُعدّ أول أغنية منفردة تطرحها ريهانا منذ فترة طويلة، بعد انشغالها بمجموعة من المشاريع التجارية والعائلية، وكان الجمهور يترقّب عودتها الغنائية بفارغ الصبر، ما جعل مستوى التوقّعات مرتفعًا، ورفع من حدّة ردود الفعل السلبية عند صدور العمل.