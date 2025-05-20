جوليا بطرس تحتفل بخطوبة نجلها.. والعروس تخطف الأنظار

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفلت النجمة اللبنانية جوليا بطرس وزوجها نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب بخطوبة ابنهما سامر إلى الشابة اللبنانية لانا نسولي، في أجواء عائلية بسيطة بعيداً عن الأضواء.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة عفوية للعروسين ظهرا فيها وهما يبتسمان للكاميرا ويستعرضان خاتمَي الخطوبة، ولاحظ المتابعون الشبه الكبير بين سامر ووالده، إضافة إلى جماله اللافت. كما لفت خاتم الخطوبة الماسي الفاخر الأنظار، ولاقى إعجاب الجمهور.

ورغم غياب أي منشور رسمي من النجمة جوليا بطرس عبر حساباتها، إلا أن صورة واحدة فقط من المناسبة انتشرت على مواقع التواصل، وتفاعل معها محبّو الفنانة بشكل كبير، معبرين عن إعجابهم بالعروس لانا، التي خطفت الأنظار بجمالها الطبيعي وملامحها الشقراء.

ولم تُصدر العائلة أي بيان رسمي حول تفاصيل الحفل أو موعد الزفاف المرتقب، إلا أن صفحات متابعة لجوليا بطرس أشارت إلى بدء التحضيرات لحفل زفاف يُتوقّع أن يكون مميزًا وفخمًا، يليق بعائلة بطرس – بو صعب.