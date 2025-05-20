شيماء سيف تحسم الجدل.. هل انفصلت مجدداً عن زوجها؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حسمت الفنانة المصرية شيماء سيف الجدل الدائر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن شائعة انفصالها مجددًا عن زوجها المنتج محمد كارتر، والتي تصاعدت بعد أن لاحظ المتابعون إلغاء متابعتها له على تطبيق “إنستغرام”.

وردّت شيماء بشكل غير مباشر على الشائعات، من خلال صورة عفوية نشرتها عبر خاصية “الستوريز” على إنستغرام، ظهرت فيها برفقة زوجها، وأرفقتها بتعليق جاء فيه: “حبيبي، ربنا يخليهولي يا رب”، في إشارة واضحة إلى استقرار علاقتهما، ونفي كل ما أُشيع عن خلافات أو انفصال جديد، خصوصًا بعد أن كانا قد أعلنا عودتهما مؤخرًا عقب فترة قصيرة من الانفصال.

وكانت الشكوك قد زادت بعد نشر شيماء رسالة غامضة قالت فيها: “الندل لو كشفته يبجح، ولو واجهته يقبح، ولو بعدت عنه يلقح، ويشوف عدوك فين ويقعد معاه ويسبح”، وهو ما أثار ضجة واسعة بين متابعيها، الذين تساءلوا عن المعنيين بكلماتها، واعتبر بعضهم أنها تلمّح إلى خلافات جديدة مع زوجها.

لكن الصورة الأخيرة جاءت لتقطع الشك باليقين وتؤكد أن العلاقة بين شيماء وكارتر لا تزال مستمرة.