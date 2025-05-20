موقف محرج لـ بيونسيه وابنتها.. وردّ فعل يخطف الأنظار

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعرّضت النجمة العالمية بيونسيه وابنتها بلو آيفي لموقف محرج خلال إحدى حفلات جولة “كاوبوي كارتر” في مدينة شيكاغو بالولايات المتحدة، حيث علِق قرط الأخيرة في شعر والدتها الأشقر الطويل على المسرح، ما شكّل لحظة مفاجئة للجمهور.

وكانت بلو آيفي قد أسندت رأسها على كتف بيونسيه أثناء أدائهما المشترك، لتتفاجأ لاحقًا بأن قرطها قد تشابك تمامًا في خصل شعر والدتها. وعلى الرغم من الإرباك، تعاملت الشابة الصغيرة مع الموقف بهدوء واحتراف، وتمكّنت في النهاية من فك القرط دون التسبّب بأي خلل في الأداء أو الحفل.

وقد حاز تصرّف بلو آيفي على إعجاب واسع من المتابعين وروّاد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أشادوا بردّة فعلها الناضجة. وكتب أحد المعلّقين: “الطريقة التي خلعت بها بلو قرطها، وبيونسيه تنظر خلفها للتحقق، وبلو تؤكد؟ هذا هو الاحتراف”، بينما أضاف آخر: “انظروا إلى هذه الفتاة المحترفة. كنت سأصرخ وأتصرف بشكل درامي في هذا العمر”.

الواقعة تحوّلت إلى لحظة لطيفة تم تداولها على نطاق واسع، واعتبرها البعض دليلاً إضافيًا على أن بلو تسير على خطى والدتها في التعامل الاحترافي مع الجمهور والمواقف غير المتوقعة.