“لحظات ذهبية”.. مي عمر تتألّق بأوّل مشاركة لها في مهرجان كان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شاركت النجمة المصرية مي عمر جمهورها عبر حسابها الرسمي في “إنستغرام” مجموعة صور من ظهورها الأول على السجادة الحمراء خلال فعاليات الدورة الـ78 من “مهرجان كان السينمائي”، حيث تألّقت بإطلالة خاطفة للأنظار.

وأرفقت مي الصور بتعليق جاء فيه: “لحظات ذهبية على الريفييرا الفرنسية… تشرّفت بالتألق على السجادة الحمراء اليوم في مهرجان كان السينمائي، مزيّنة بملابس خلاّبة… ليلة لا تُنسى”.

وتُعدّ هذه المشاركة الأولى لمي عمر في مهرجان كان، لتنضم بذلك إلى قائمة النجمات العربيات اللاتي يحرصن على الحضور سنويًا في واحد من أهم المهرجانات السينمائية العالمية.

على صعيد آخر، كانت مي عمر قد خاضت السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل “إش إش”، الذي لاقى نجاحًا ملحوظًا. وتدور أحداثه حول فتاة ترث جمال والدتها وفقرها، وتُجبر على العمل راقصة، قبل أن تدخل صدفة عالم “آل الجريتلي”، لتكتشف سلسلة من الأسرار العائلية المدفونة.

المسلسل من بطولة مي عمر، ماجد المصري، انتصار، هالة صدقي، دينا، طارق النهري، شيماء سيف، علاء مرسي، عصام السقا، إيهاب فهمي، محمد الشرنوبي، ومن إخراج محمد سامي.