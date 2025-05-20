رغم الحظر.. Heil Hitler لـ كانييه ويست تحقق الملايين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: على الرغم من حظرها من قِبل منصات كبرى مثل “يوتيوب”، أثارت أغنية “Heil Hitler” للمغني الأميركي كانييه ويست – المعروف حالياً باسم “يي” – جدلاً واسعاً بعد أن تجاوز عدد مشاهداتها نحو 10 ملايين على منصة “إكس”، المملوكة لإيلون ماسك، منذ إصدارها في 8 أيار/مايو.

الأغنية، التي نُشرت في ذكرى انتهاء الحرب العالمية الثانية، أثارت صدمة كبيرة بسبب مضمونها، حيث يظهر فيها مجموعة من الأميركيين السود يرتدون جلود الحيوانات ويرددون عنوان الأغنية الذي يُحيي الزعيم النازي أدولف هتلر، المسؤول عن إبادة نحو ستة ملايين يهودي خلال الحقبة النازية بين عامَي 1933 و1945. وتنتهي الأغنية بمقطع صوتي حقيقي لأحد خطابات هتلر، ما دفع عدداً كبيراً من المتابعين والجهات الإعلامية إلى التعبير عن غضبهم واستنكارهم.

ويُعرف كانييه ويست، الفائز بـ24 جائزة “غرامي”، بإثارته للجدل في السنوات الأخيرة من خلال تصريحات علنية معادية للسامية ومؤيدة للنازية، مما أدى إلى قطع علاقات تجارية معه من قِبل شركات كبرى، وحظر العديد من حساباته.

وردّت منصة “يوتيوب” على انتشار الأغنية بإزالة المحتوى من منصتها، وأكدت في بيان نقلته شبكة “NBC News” أنها ستواصل “إزالة التحميلات الجديدة” التي تحتوي على الأغنية، كما أزالت منصتا “سبوتيفاي” و”آبل ميوزيك” الأغنية من خدمات البث الخاصة بهما.

وتأتي هذه الحادثة لتسلّط الضوء مجدداً على سياسة إيلون ماسك في إدارة منصة “إكس”، التي شهدت تصاعداً في نشر خطاب الكراهية والمعلومات المضللة منذ استحواذه عليها في أواخر عام 2022، تحت شعار “حرية التعبير”.

ويواجه ماسك، أغنى رجل في العالم ورئيس شركتي “تيسلا” و”سبايس إكس”، انتقادات حادة من معارضيه الذين يرون أنه يستخدم المنصة للترويج لمعتقداته السياسية الخاصة، خاصة بعد تحالفه الوثيق مع دونالد ترامب في حملته للانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2024، ودعمه له وللحزب الجمهوري بمبلغ ضخم يُقدّر بـ277 مليون دولار من ثروته الشخصية.