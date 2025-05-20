جاستن وهايلي بيبر.. لحظات حب في وجه الشائعات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أشعل النجم العالمي جاستن بيبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بعد نشره مجموعة من الصور الحميمة التي جمعته بزوجته عارضة الأزياء هايلي بيبر، وذلك في وقت تتواصل فيه شائعات انفصالهما التي شغلت الصحافة العالمية والجمهور منذ أسابيع.

وظهر الثنائي في الصور وهما يستمتعان بأجواء رومانسية دافئة، يتبادلان القبلات ويضحكان بطريقة عفوية، ما عكس حالة من الحب والانسجام بينهما، ونفى بشكل غير مباشر كل ما أثير حول توتر علاقتهما.

وقد لاقت الصور تفاعلاً واسعًا بين المتابعين، واعتبرها البعض “رداً صامتاً” من بيبر على الأخبار المتداولة. وكتب أحد المعجبين: “أتمنى أن تتصدر كل هذه الابتسامات والطاقة الإيجابية عناوين الأخبار”، فيما علّق آخر: “أنا سعيدة جدًا برؤية جاستن وهايلي سعيدين جدًا معًا. أسأل الله أن يباركهما ويسعدهما”.

يُذكر أن شائعات الانفصال تصاعدت مؤخرًا بعد اختفاء الثنائي عن الأنظار لفترة، إلى جانب تداول تصريحات وإشارات غير مباشرة على منصات التواصل، إلا أن هذه الصور الأخيرة أعادت الأمل لمحبي الثنائي الذين لطالما اعتبروا علاقتهما رمزًا للرومانسية الحديثة في عالم المشاهير.