كريم عبد العزيز يوضح حقيقة إصابته في كواليس “المشروع X”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نفى النجم كريم عبد العزيز ما تم تداوله عبر بعض المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعرّضه وفريق عمل فيلم “المشروع X” لأي إصابات خلال التصوير، مؤكداً أن تلك الأخبار عارية من الصحة.

وفي تصريحات صحافية أدلى بها على هامش العرض الخاص للفيلم، أوضح كريم قائلاً: “فيلم ‘المشروع X’ إنتاجه ضخم، واستغرق تصويره تسعة أشهر. شخصيتي فيه جديدة عليّ، والعمل بيعتمد على حضارتنا الفرعونية، وإحنا عندنا مخزون كبير نقدر نرجع له. الحمد لله، لم يحدث أي إصابات أثناء تنفيذ مشاهد الأكشن”.

ويُعدّ فيلم “المشروع X” من أضخم الإنتاجات السينمائية في السنوات الأخيرة، وهو من بطولة كريم عبد العزيز، ياسمين صبري، إياد نصار، أحمد غزي، عصام السقا، ويضم مجموعة من ضيوف الشرف أبرزهم هنا الزاهد وماجد الكدواني. الفيلم من تأليف وإخراج بيتر ميمي.

تدور أحداث الفيلم في إطار من المغامرة والتشويق، حيث ينطلق “يوسف” في رحلة غير اعتيادية تبدأ من قلب القاهرة وصولاً إلى الفاتيكان وأعماق المحيطات، باحثًا عن إجابة للسؤال التاريخي الغامض: هل الهرم الأكبر مجرد مقبرة أم يحمل سرًا مفقودًا؟ وخلال رحلته، يواجه العديد من التحديات والمطاردات المشوّقة التي تجمع بين الأكشن والغموض.

ويُذكر أن الفيلم يتضمّن مشاهد تصوير تحت الماء، واستخدام طائرات حربية ومدنية وغواصات حقيقية، ما تطلّب تقنيات تصوير متقدمة، وتم تصويره في عدة دول منها: مصر، الفاتيكان، إيطاليا، تركيا، والسلفادور، ليكتسب العمل طابعاً عالميًا يجمع بين عبق الحضارة والتشويق المعاصر.