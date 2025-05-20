القاهرة - الخليج 365
بعد عودته بأغنية رومانسية، حذّر الفنان فضل شاكر من المعلومات المتداولة حول تنظيم حفلة له خلال عطلة عيد الأضحى في الكويت، وهو ما نفاه بشكل مباشر.
فبعد النجاح الذي حققته أغنيته "أحلى رسمة" عبر المنصات الالكترونية، انتشرت معلومات غير صحيحة تفيد بتحضير فضل شاكر لحفلات جديدة، في إشارة الى عودته إلى الساحة الفنية، ولكنه نفى هذا الأمر نفياً قاطعاً لحماية نفسه من المساءلة القانونية بسبب المشاكل القضائية التي يواجهها منذ فترة، ويسعى لإنهائها.
وأوضح المغنّي في بيان رسمي نشره عبر حسابه الخاص في منصة "إكس" الأمر قائلاً: "جمهوري العزيز، يُرجى الحذر وعدم الانسياق وراء الأخبار والحسابات الوهمية التي تروّج لإعلانات مضلّلة عن حفلات لي"، مشدداً على أن أي إعلان رسمي سيصدر فقط عبر حساباته المعتمدة.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
كانت هذه تفاصيل خبر الفنان فضل شاكر يحذّر من الحسابات الوهمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.