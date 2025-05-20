الفنان فضل شاكر يحذّر من الحسابات الوهمية

بعد عودته بأغنية رومانسية، حذّر الفنان فضل شاكر من المعلومات المتداولة حول تنظيم حفلة له خلال عطلة عيد الأضحى في الكويت، وهو ما نفاه بشكل مباشر.

فبعد النجاح الذي حققته أغنيته "أحلى رسمة" عبر المنصات الالكترونية، انتشرت معلومات غير صحيحة تفيد بتحضير فضل شاكر لحفلات جديدة، في إشارة الى عودته إلى الساحة الفنية، ولكنه نفى هذا الأمر نفياً قاطعاً لحماية نفسه من المساءلة القانونية بسبب المشاكل القضائية التي يواجهها منذ فترة، ويسعى لإنهائها.

وأوضح المغنّي في بيان رسمي نشره عبر حسابه الخاص في منصة "إكس" الأمر قائلاً: "جمهوري العزيز، يُرجى الحذر وعدم الانسياق وراء الأخبار والحسابات الوهمية التي تروّج لإعلانات مضلّلة عن حفلات لي"، مشدداً على أن أي إعلان رسمي سيصدر فقط عبر حساباته المعتمدة.

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