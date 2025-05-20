شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الليثي يخضع لعملية جراحية ويشكر الأطباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع الإعلامى عمرو الليثي لعملية جراحية، حيث نشر صورته وهو على سرير المستشفى، ولم يكشف تفاصيل حالته الصحية.

وشارك عمرو الليثي جمهوره بصورة له من داخل أحد المستشفيات، عبر حسابه على فيس بوك، قائلا: "ألف شكر للعالم الكبير الذى أجرى الله على يديه الخير، وأجرى الجراحة لى حفظكم الله وكل من تحبون".

وفى سياق آخر أعلن الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامى، عن تنسيق مشترك مع هيئة الإذاعة والتليفزيون السعودية وجميع القنوات التليفزيونية والشبكات الإذاعية العربية والإسلامية لبث شعائر الحج لعام 1446هـ.

جاء ذلك خلال ورشة العمل حول آلية التغطيات التليفزيونية والإذاعية لمناسك الحج، التي عُقدت عبر تقنية "زووم" بالتعاون مع هيئة الإذاعة والتليفزيون السعودية.

وأعرب الليثي عن شكره للمملكة العربية السعودية على جهودها الكبيرة في توفير كل الإمكانيات لخدمة ضيوف الرحمن، مؤكدًا أن هيئة الإذاعة والتليفزيون السعودية ستزود جميع القنوات والشبكات الإذاعية العربية والإسلامية بالمواد اللازمة لنقل الشعائر المقدسة بأعلى معايير الجودة.

وأشار إلى أن توظيف الهيئة للتكنولوجيا الحديثة يسهم في تعزيز جودة التغطية الإعلامية لمناسك الحج، مما يتيح للمشاهدين حول العالم متابعتها بشكل مباشر وبوضوح عالٍ، كما يُقدّم تجربة غنية تعكس الأجواء الروحية والعبادية لهذا الركن العظيم من أركان الإسلام.



