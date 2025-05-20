شكرا لقرائتكم خبر عن نهى صالح تحتفل بزفافها وتكشف عن صورها بالفستان الأبيض والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الفنانة نهى صالح زواجها أمس من رجل أعمال، حيث احتفلت بزفافها خلال حفل بسيط اقتصر على أسرتى العروسين، وكشفت نهى عن صورها بفستان الزفاف الأبيض.

نهى صالح شاركت فى دراما رمضان الماضى خلال مسلسل شهادة معاملة أطفال مع النجم محمد هنيدى الذى تعاونت معه مجدداً بعد 6 سنوات من عملها معه فى مسلسل "أرض النفاق" الذى قدمه هنيدى عام 2018، وشارك فى بطولته هنا شيحة، دلال عبد العزيز، محمد ثروت، محمود حافظ، سلوى محمد على، محمد محمود، ومن تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز.

مسلسل شهادة معاملة أطفال من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة united studios، وبطولة محمد هنيدى، نهى عابدين، صبرى فواز، سما إبراهيم، وليد فواز، محمود حافظ، خالد أنور، جيهان خليل، نهى صالح، إلهام وجدى، تامر فرج، ألحان المهدى، هناء الشوربجى وعدد آخر من الفنانين.

وكان آخر أعمال نهى صالح فى السينما، فيلم "ليلة العيد" الذى تم عرضه في شهر يناير الماضى، حيث شاركت فى بطولته إلى جانب يسرا، سميحة أيوب، ريهام عبد العفور، سيد رجب، يسرا اللوزى، نجلاء بدر، عبير صبرى، هنادى مهنى، أحمد خالد صالح، محمد لطفى، محمود حافظ، تسنيم مطر، عارفة عبد الرسول، تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز.

نهى صالح فنانة شابة شاركت فى العديد من الأعمال الفنية خلال السنوات الماضية أبرزها: "الرحايا - حجر القلوب، الباطنية، طوق نجاه، شارع عبد العزيز، أرض النفاق، فرح العمدة، الكيف، وش تانى، رمضان كريم، الحساب يجمع، بنت السلطان، عملة نادرة، وأفلام سوق الجمعة، 200 جنيه، 30 يوم فى العز".



نهى صالح تحتفل بزفافها



نهى صالح بفستان الزفاف الابيض



نهى صالح تحتفل بزفافها



زواج الفنانة نهى صالح