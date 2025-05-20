تصرف هايلي بيبر يثير الجدل بين الجمهور-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - نشرت وسائل إعلام عالمية مقطع فيديو لعارضة الأزياء العالمية هايلي بيبر يظهر شربها للكحول، في حين يُمنع عنها ذلك اذا كانت ما زالت تُرضع طفلها، الا انها على ما يبدو تخلّت عن هذا الأمر.



على صعيد آخر، كانت قد تحدثت هايلي بيبر مؤخراً عن إصابتها بكيسين في المبيضين. ونشرت هايلي بيبر، البالغة من العمر 28 عاماً، على صفحتها الخاصة على موقع التواصل صوراً بدا فيها بطنها، وعلقت عليها قائلة: "أعاني حالياً من كيسين مبيضين. إذا كنتِ تعانين من كيسات المبيض فأنا معك"!.

