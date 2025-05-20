هل تخلّى إيوان عن الغناء؟..اليكم التفاصيل-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - شوّق الفنان اللبناني إيوان الجمهور لمشاركته في عمل تمثيلي جديد، اذ نشر صورة له عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، وقد علّق عليها بالقول: "دعولي وقولو انشالله" لتجربة تمثيل جديدة .

.شو نوع المسلسل برأيكن؟".

على صعيد آخر كان قد حل إيوان، ضيفاً على سفيرة الإعلام الهادف هلا المر، في برنامجها الأسبوعي "ما بدا هلقد".

تحدّث إيوان عن عمله الجديد "شطبنا"، الذي يحقق له نجاحًا لافتًا، وتطرّق إلى طفولته، مشيرًا إلى أنه يحاول استرجاع الشغف بعد أن أحبطته الحياة، ويسعى لتصديق أنه لا يزال قادرًا على تحقيق المزيد، كما ايضا أعلن خلالها عن مشروعه التمثيلي.

