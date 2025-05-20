كزبرة يخرج عن صمته ... ورسالة مباشرة إلى أصالة

ميرنا وليد - بيروت - في خطوة أثارت جدلاً واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وجّه مغني المهرجانات أحمد بحر، المعروف بلقب "كزبرة"، رسالة عتاب مباشرة إلى الفنانة السورية أصالة ، على خلفية رفضها السابق التعاون معه فنيًا.
وجاءت رسالة "كزبرة" بالتزامن مع إعلانه عن عمل غنائي جديد يجمعه للمرة الأولى بالفنان المصري تامر حسني.
وقد نشر عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة جمعته بأصالة، وأرفقها برسالة قال فيها:"فاكرة يا فنانة لما طلبت أعمل أغنية معاكي وقلتي مش موافقة؟ أحب أقولك استني أغنيتي مع الفنان تامر حسني".
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