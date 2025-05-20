ليومي أندرسون تخرق القواعد الصارمة الجديدة في مهرجان كان

ميرنا وليد - بيروت - خاطرت ليومي أندرسون بخرق القواعد الصارمة الجديدة في مهرجان كان السينمائي، حيث ظهرت بفستان شبكي شفاف في العرض الأول لفيلم "هايست تو لويست" مساء الاثنين.



اختارت عارضة الأزياء البريطانية، البالغة من العمر 32 عامًا، إطلالة جريئة بفستان شبكي فضي كشف عن قوامها الرشيق، وعززت طولها بانتعال حذاء بكعب عالٍ، ورفعت شعرها الداكن بتصفيفة أنيقة.

على مدار السنوات الأخيرة، حظي مهرجان كان السينمائي باهتمامٍ أكبر، لا سيما بفضل أزياء ضيوفه المشاهير، لكن، طُبّقت قواعد جديدة، وُضعت "حفاظًا على اللياقة"، في مهرجان هذا العام.

ووفقًا للمنظمين، تُعدّ هذه الخطوة الصارمة محاولةً لقمع صيحة "الفساتين العارية" التي اعتاد عليها المشاهير على السجادة الحمراء - أي الأزياء المثيرة التي تكشف أكثر بكثير مما تخفي.

تنص وثيقة مهرجان كان على أنه "لأسباب تتعلق باللياقة، يُحظر التعري على السجادة الحمراء، وكذلك على أي ركن آخر من أركان المهرجان".

وتُلزم فرق استقبال المهرجان بمنع دخول أي شخص لا يلتزم بهذه القواعد إلى السجادة الحمراء.

تتجلى هذه السياسة الجديدة المفاجئة في ميثاق زوار المهرجان، الذي صدر مؤخرًا، والذي يتضمن سلسلة من الخطوط العريضة المتعلقة بالسلوك العام المتوقع.

ومن المفهوم أن هذا المكان الشهير يعتمد الآن قواعد لباس أكثر تحفظًا، حيث يُفضل ارتداء البدلات وسترات السهرة وفساتين السهرة الطويلة على الملابس الرسمية.



