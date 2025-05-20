ميرنا وليد - بيروت - يستعد الفنان المصري مسلم، للاحتفال بزفافه على خطيبته يارا تامر، اليوم الثلاثاء 20 أيار/ مايو، في ليلة استثنائية، خاصة بعد سلسلة من التأجيلات.
وكشف مسلم عن اقتراب موعد زفافه، إذ شارك متابعيه عبر خاصية الستوري على حسابه الرسمي، صورة كتب فيه: "العريس جاهز.. بكرة هتولع!"، ما أثار حماس الجمهور للحفل المرتقب.
ومن المتوقع أن يضم الحفل مجموعة من المشاهير والفنانين، بالإضافة إلى الأهل والأصدقاء.
وعلى صعيد آخر، كانت نقابة المهن الموسيقية قد اتخذت قرارا بإيقاف مسلم عن الغناء.
ورداً على هذا القرار كتب مسلم: "حسبي الله ونعم الوكيل في النقابة واللي فيها، وربنا كبير ومش بيضيع حق حد. أنا اتظلمت كتير وربنا مش بيسيب حق حد، وأنا في دولة قانون ومش هسيب حقي. لو أنا ناجح وده مخليكم تكرهوني فده مرض، ومش ذنبي إني إنسان كويس وبسعى علشان أوصل لحلمي. هفضل ورا حلمي لحد آخر نفس، ومش هسيب حد يهز ثقتي، ربنا كبير وحسبي الله ونعم الوكيل تاني في كل ظالم من أولكم لآخرِكم".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد طول انتظار.. مسلم يعلن موعد زفافه على خطيبته يارا تامر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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