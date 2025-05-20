بالصّور- تحت الأمطار… ريهانا تعرض حملها خلال دعم حبيبها لفيلمه الجديد في “كان”

أظهرت الفنّانة ريهانا الحامل بطنها المنتفخ أثناء دعمها شريكها آيساب روكي في العرض الأوّل لفيلمه الجديد Highest 2 Lowest في مهرجان “كان” السّينمائيّ مساء الإثنين.

وكشفت المغنية (سبعة وثلاثين عامًا) ومغنّي الرّاب (ستّة وثلاثين عامًا) أنّهما ينتظران طفلهما الثّالث في حفل Met Gala هذا العام في وقت سابق من هذا الشّهر.

بدت ريهانا الّتي لديها بالفعل ابنان هما RZA، عامَين، وRiot واحد وعشرون شهرًا من آساب – سعيدة وبصحّة جيّدة إذ وصلت إلى السّجّادة الحمراء في وقت متأخّر كعادتها.

بدت رائعة في فستان أزرق وحذاء بكعب عالٍ بينما غمرها شريكها بلطف. لقد تأثّرا ببعض الأحوال الجويّة السّيّئة في “كان”، ومع ذلك فقد سارا على السّجادة الحمراء تحت المطر الغزير.

بدا A$AP أنيقًا بجانبها إذ أظهر ذوقه الرّفيع في ارتداء بذلة سوداء ونظّارات شمسيّة.

فيلم Highest 2 Lowest من إخراج سبايك لي ويروي قصّة قطب موسيقي يواجه معضلة أخلاقيّة تتعلّق بالحياة أو الموت عندما يتورّط في مؤامرة للحصول على فدية. الفيلم من بطولة دينزل واشنطن، إلفينيش هاديرا، جيفري رايت، آيس سبايس وآيساب.

ويقام مهرجان كان السّينمائيّ هذا العام في أعقاب تعهٍد ترامب بفرض رسوم جمركيّة على الأفلام العالميّة.