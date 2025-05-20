بعدما أثار الجدل مؤخرًا، أحمد الفيشاوي يعود بفيلم جديد

أعلن الممثّل المصريّ أحمد الفيشاويّ أنّه يستعدّ لخوض تجربة سينمائيّة جديدة، إذ عرض على متابعيه على “إنستغرام” صورًا حديثة له، وأرفقها بتعليق قال فيه: “أعود إلى موقع التّصوير في فيلم جديد… ومفاجأة كبيرة”.

وكان “الفيشاوي” قد تصدّر مؤشّرات البحث مؤخّرًا، بعد أن عاد لإثارة الجدل بنشر صور تُظهر وشومًا جديدة على جسده، إلى جانب ظهوره بأقراط في أذنَيه، الأمر الّذي أثار جدلًا عبر مواقع التّواصل الاجتماعيّ.

وردّ “الفيشاوي”، على الانتقادات بنشر صورة لأسطورة كرة القدم دييغو مارادونا وهو يضع أقراطًا في أذنَيه، وعلّق قائلًا: “إخرس… يا اللي ما بتفهمش.”

من جهة أخرى، كشف المنتج أيمن يوسف، في تصريح لموقع “القاهرة ٢٤”، أنّ أحمد الفيشاوي، سيبدأ تصوير مسلسل “سفّاح التّجمّع” في نهاية فصل الصّيف المقبل وذلك بعد الانتهاء من التّعاقد مع جميع أبطال العمل.