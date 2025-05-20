شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى رحيل سمير غانم.. ما لا تعرفه عن نصيحة عادل إمام التى لم ينفذها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم مع ذكرى رحيل الفنان القدير سمير غانم الذى توفى في 20 مايو 2021، حيث استطاع أن يصل لقمة النجومية، ويصنع لنفسه عالمه الخاص الذى أسر قلوب محبيه بموهبة خاصة جداً، وقدرات دوماً ما استطاع من خلالها الوصول لقلوب محبيه وجمهوره الذين يقدروا بالملايين.

إذ تمكن سمير غانم من تحقيق المعادلة الصعبة ويصنع لنفسه منطقة لا ينافسه فيها أحد من النجوم، فظل محافظاً على مسافة بينه وبين بقية النجوم ممن أظهروا له احتراماً شديداً، وأخرجوه من دائرة منافسته بسبب القالب الذى اشتهر به سواء في طريقة إلقاء الإفيه أو اللوك الذى ابتكره لنفسه.

وخلال التقريرالتالي نسلط الضوء على حكايته مع الزعيم عادل إمام، وتحديداً النصيحة الذى أخبره الأخير بها إلا أنه لم يستمع لها أو ينفذها، مثلما يظهر في السطور التالية.

وقال سمير غانم، فى حوار سابق له، إن عادل إمام يتمتع بدرجة عالية من الذكاء حتى في الاقتصاد، متذكرا أنه نصحه بتحويل أمواله إلى دولارات للحفاظ على قيمتها، مما يعكس العقلية الذكية الذى يفكر بها الزعيم، مؤكداً فى الوقت ذاته أنه لم يستمع لنصيحته.