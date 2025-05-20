رحيل الممثلة فدوى محسن والنقابة تنعي نجمة "باب الحارة"

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت نقابة الفنانين في سوريا، عبر بيان رسمي لها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وفاة الممثلة السورية فدوى محسن.

وجاء في البيان: "فرع دمشق لنقابة الفنانين ينعى الزميلة الفنانة القديرة فدوى محسن، وسيتم الإعلان لاحقًا عن موعد الدفن وتفاصيل مراسم العزاء."

وتُعدّ فدوى محسن من الأسماء البارزة في الساحة الفنية السورية، وقد تركت بصمة مميزة في عدد من الأعمال الدرامية والمسرحية ويتذكرها الجمهور خلال مشاركتها في عدة أجزاء من مسلسل "باب الحارة" بشخصية "أم إبراهيم"، كما شاركت في العديد من الاعمال مثل مسلسلات "قلوب صغيرة"، "ما ملكت أيمانكم"، و"أبناء القهر".