ميرنا وليد - بيروت - أعلنت نقابة الفنانين في سوريا، عبر بيان رسمي لها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وفاة الممثلة السورية فدوى محسن.
وجاء في البيان: "فرع دمشق لنقابة الفنانين ينعى الزميلة الفنانة القديرة فدوى محسن، وسيتم الإعلان لاحقًا عن موعد الدفن وتفاصيل مراسم العزاء."
وتُعدّ فدوى محسن من الأسماء البارزة في الساحة الفنية السورية، وقد تركت بصمة مميزة في عدد من الأعمال الدرامية والمسرحية ويتذكرها الجمهور خلال مشاركتها في عدة أجزاء من مسلسل "باب الحارة" بشخصية "أم إبراهيم"، كما شاركت في العديد من الاعمال مثل مسلسلات "قلوب صغيرة"، "ما ملكت أيمانكم"، و"أبناء القهر".
كانت هذه تفاصيل خبر رحيل الممثلة فدوى محسن والنقابة تنعي نجمة "باب الحارة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.