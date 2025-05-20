شيماء سيف تحسم الجدل حول خلافها مع زوجها محمد كارتر

ميرنا وليد - بيروت - ردت الممثلة المصرية شيماء سيف، على شائعات انفصالها عن زوجها المنتج المصري محمد كارتر.

وشاركت شيماء متابعيها عبر خاصية الستوري على حسابها الرسمي، صورة لها برفقة زوجها محمد كارتر، وأرفقتها بتعليق نفت فيه انفصالهما، إذ قالت في تعليقها: "حبيبي ربنا يخليهولي يا رب".

وكانت شيماء سيف قد أثارت الجدل من جديد حول إنفصالها عن زوجها محمد كارتر، إذ قامت بإلغاء متابعتها له عبر مواقع التواصل الإجتماعي، كما قام هو بخطوة مماثلة.

وشاركت شيماء الجمهور منشوراً قالت فيه: "الندل لو كشفته يبجح، ولو واجهته يقبح، ولو بعدت عنه يلقح، ويشوف عدوك فين ويقعد معاه ويسبح"، ثم عادت وحذفته ما زاد الشك.

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