نور الغندور تلتقي أنجلينا جولي في كان بلحظة مميزة

ميرنا وليد - بيروت - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق لقااء جمع الممثلة المصرية نور الغندور بالنجمة العالمية أنجلينا جولي، وذلك خلال حضورهما نظمتها دار المجوهرات والساعات السويسرية الفاخرة Chopard على هامش الدورة الـ78 من المهرجان.

وظهرت أنجلينا جولي في مقطع الفيديو جالسة على إحدى الطاولات، بينما ظهرت نور وهي تميل نحوها وتتبادل أطراف الحديث معها، قبل أن يلتقطا صورا تذكارية معا.

ولاقى مقطع الفيديو تفاعلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أعرب رواد الانترنت عن اعجابهم بجمال الممثلتين، ومحبتهم لهما.

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