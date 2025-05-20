ميرنا وليد - بيروت - دخلت الممثلة المصرية نهى صالح القفص الذهبي اذ تزوجت من رجل اعمال أمس في أجواء عائلية بعيدا عن الإعلام.

وحمل فستان نهى توقيع مصممة الأزياء منى جودة تميز بتطريزاته وقصته التي جمعت بين البساطة والرقي مع طرحة طويلة لاكمال الاطلالة في يومها المميز.

واختارت نهى ان تقضي شهر العسل مع عريسها في سويسرا، اذ انها اختارت هذا البلد الأوروبي بسبب حبها لمناظره الطبيعية الخلابة، ولما تتسم به من هدوء شديد اذ تفضل الابتعاد عن الزحمة والصخب والضجة للاسترجاء وقضاء وقت مميز.

يذكر ان آخر أعمال نهى صالح كان مسلسل "شهادة معاملة أطفال" الذي شاركت في بطولته الى جانب محمد هنيدي، وقد عُرض في الموسم الرمضاني الماضي.

كانت هذه تفاصيل خبر ممثلة مصرية تدخل القفص الذهبي وتختار هذا البلد لقضاء شهر العسل - بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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