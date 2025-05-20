طارق تميم يستذكر بحسرة زياد أبو عبسي ويتحدث عن "خطيئة أخيرة"

ميرنا وليد - بيروت - طارق تميم الممثل المبدع صاحب الأداء اللافت والشخصية القريبة من الجمهور، تقديرا لنجاحاته ومسيرته الحافلة بالتميز، قام طلاب جامعة LAU بتكريمه برفقة العديد من الشخصيات الشهيرة على مختلف المجالات.



موقع "الفن" تواجد في هذا التكريم، وقد أجرينا مقابلة مع طارق تميم تحدثنا فيها عن التكريم، مسلسل "خطيئة أخيرة" الذي سعرض قريبا وهو من إنتاج إيغل فيلمز، الى جانب حديثنا عن مشاركته ايضا في برنامج "مرحبا دولة" الذي يعرض على شاشة "إل بي سي".

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