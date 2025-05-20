شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو يوسف يتحوّل من محتال إلى بطل شعبي في فيلم "درويش".. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد النجم عمرو يوسف لإطلاق فيلمه السينمائي الجديد "درويش" يوم 17 يوليو المقبل، بعد انتهاء مراحل ما بعد الإنتاج، حيث يجسد شخصية محتال محترف ينتحل هويات متعددة، قبل أن تدفعه الصدفة ليصبح بطلاً شعبيًا، حيث ينتمي الفيلم إلى نوعية الإثارة والتشويق مع لمسات كوميدية، يقدم معالجة درامية مستوحاة من نماذج أسطورية مثل "روبين هود" و"أدهم الشرقاوي".

"درويش" تدور أحداثه حول شخصية محتال كاريزمي يجد نفسه وسط سلسلة من التحديات والمخاطر، ليتحوّل عبر مغامرات غير متوقعة إلى بطل من نوع خاص، لا يشبه الأبطال النمطيين، بل يُقدم نموذجًا مختلفًا يحمل طابعًا إنسانيًا ومثيرًا.

فيلم دوريش من تأليف وسام صبرى وإخراج وليد الحلفاوى ومن بطولة عمرو يوسف ودينا الشربينى ومحمد شاهين وتارا عماد، ومصطفى غريب، وخالد كمال وعدد آخر من الفنانين، وتعود أحداثه إلى فترة الأربعينات.

فيلم درويش يسجل التعاون الثانى بين عمرو يوسف ودينا الشربيني هذا العام، بعدما قدما سويًا فيلم "شقو" الذى تم عرضه فى موسم عيد الفطر الماضى، وشارك فى بطولته محمد ممدوح، أمينة خليل، محمد جمعة، وليد فواز، عباس أبو الحسن، جميل برسوم، حنان يوسف، مع ظهور خاص للفنانة يسرا وضيف الشرف أحمد فهمى ومن تأليف وسام صبرى، ومن إخراج كريم السبكي.