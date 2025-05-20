شكرا لقرائتكم خبر عن بعد سنوات من رحيله.. إفيهات سمير غانم لا تزال حاضرة في حياتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الثلاثاء ذكرى وفاة النجم الكبير سمير غانم، أحد أبرز نجوم الكوميديا في مصر والعالم العربي، والذي ترك بصمة لا تنسى في تاريخ الفن من خلال أعماله المتنوعة في السينما والمسرح والتليفزيون.

بدأ سمير غانم مشواره الفني كعضو في فرقة ثلاثي أضواء المسرح إلى جانب الضيف أحمد وجورج سيدهم، وحققوا معًا نجاحًا لافتًا في عدد من المسرحيات والأفلام، من بينها "حدث في عزبة الورد" و"الراجل اللي اتجوز مراته" و"حواديت".

ومع مرور الوقت، تفرد غانم بأسلوبه الخاص في الأداء الكوميدي، ونجح في دمج خفة الظل بالدراما، ما جعله واحدًا من الفنانين القلائل الذين تركوا إرثًا كبيرًا من الإفيهات التي لا تزال راسخة في الذاكرة الشعبية حتى اليوم.

ومن أبرز الإفيهات التي اشتهر بها:: واحد من أشهر إفيهاته في فيلم الزواج على الطريقة الحديثة، الذي شارك فيه إلى جانب سعاد حسني وحسن يوسف. "الزواج على طريقة الحاج الأسيوطي": جملة شهيرة أطلقها أثناء مشهد كوميدي في الفيلم الذي شارك فيه فريد شوقي ودلال عبد العزيز. "امسحي دموعك يا آمال": إفيه من مسرحية أخويا هايص وأنا لايص، شاركه بطولتها رشوان توفيق ودلال عبد العزيز. "عبد السميع اللميع": من مسرحية الأستاذ مزيكا، وظل هذا الإفيه مرتبطًا باسم سمير غانم لعقود. "صرصار": أشهر إفيهاته من مسرحية المتزوجون، التي جسد فيها دور "مسعود"، الشاب البسيط الذي يتزوج من فتاة أرستقراطية.

رحل سمير غانم عن عالمنا يوم 20 مايو عام 2021، عن عمر ناهز 84 عامًا، بعد صراع مع المرض، لكنه بقي حاضرًا في وجدان الجمهور من خلال إرث فني ضخم يُحتفى به في كل ذكرى.