لين حايك تحمّس محبيها .. وباقة من الاعمال الجديدة - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - شوقت الفنانة اللبنانية لين حايك محبيها ورفعت من وتيرة الحماس والترقّب، بعدما شاركت أمس عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو ترويجيًا يضمّ مقتطفات من أغانيها الجديدة، المقرر طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة وتتضمّن الأعمال المرتقبة 3 أغانٍ تحمل العناوين: "قلّي بس"، "تعا نغيّر جو"، و"مين قلّك"، وقد تولّى إخراجها إيلي فهد.

وكانت لين قد أطلقت قبل أيام حملة ترويجية غامضة أثارت جدلًا وتفاعلًا كبيرًا بين المتابعين، حيث ظنّ البعض أنها تعتزم دخول المعترك السياسي عبر الترشح للانتخابات البلدية. لكن في الحقيقة ان هذه الحملة كانت تهدف لدعوة الجمهور للمشاركة في اختيار الأغنية الأقرب إليهم، من خلال الاستماع إلى مقاطع قصيرة والتصويت عبر رابط خاص كانت قد نشرته.