هل تزوجت يومي خوري من ملياردير؟.. معلومات متداولة ترجح هوية العريس

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ميرنا وليد - بيروت - لا تزال مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي، يومي خوري، المعروفة بالـ "دكتورة يومي"، تلتزم الصمت حيال الكشف عن هوية زوجها، رغم الجدل الكبير الذي أثاره إعلان زواجها مؤخرا.
وتداول رواد الإنترنت معلومات عديدة عن هوية العريس، إلا أن الرواية الأقرب للتأكيد تشير إلى أنه رجل أعمال تركي- بريطاني اسمه غورهان كيزيلوز، ويقال أن ثروته تقدر بأكثر من مليار دولار.
غورهان من مواليد عام 1989، لديه استثمارات في مجالات العقارات، والطيران، والتكنولوجيا في اوروبا والشرق الأوسط. واعتبر المتابعون أن إشارة الدكتورة يومي في تعليقها على فيديو كتب الكتاب، عندما كتبت الأحرف " y and G"، كانت دلالة واضحة على الحرف الأول من اسمهما معا.
كما تداول المتابعون صورة ظهر فيها غورهان وهو يرتدي ساعة مشابهة لتلك التي ظهرت في يد العريس خلال فيديو عقد القران، ما أكد فرضية أنه "الزوج المجهول".
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