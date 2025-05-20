"فترة التعافي تستغرق وقتاً".. نجوى فؤاد تتحدث عن تطورات حالتها الصحية

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت الراقصة الاستعراضية والممثلة المصرية نجوى فؤاد عن تطورات حالتها الصحية، بعد تعرضها لكسر في الذراع نتيجة سقوطها مؤخرًا، مشيرة إلى أنها لا تزال تعاني من تبعات الإصابة.

وفي تصريحات لها لوسائل اعلامية مصرية اشارت فؤاد أنها تقضي معظم وقتها ملازمة للفراش مشيرة إلى أن فترة التعافي تستغرق وقتًا أطول بسبب عامل السن وانه كان عليها ان تفك الجبر قبل فترة لكن وضعها لم يسمح بذلك.

وعبرت عن حزنها العميق بسبب قلة حركتها واعتمادها الكامل على الراحة، الأمر الذي ترك أثرًا سلبيًا على حياتها اليومية خصوصا انها ليست متعودة على ان تكون جالسة او نائمة معظم وقتها.