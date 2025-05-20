شقيق البابا ليو الرابع عشر يخرق البروتوكول وهذا ما قام به

ميرنا وليد - بيروت - يمناسبة تنصيب البابا ليو الرابع عشر أمام الأمراء والرؤساء والمؤمنين تسلم الحبر الأعظم رموز البابوية: فقد تم وضع الباليوم حول كتفيه ثم وُضع خاتم الصياد في إصبعه.
وحضر عشرات آلاف المؤمنين الى ساحة القديس بطرس، للقائه أثناء مروره بسيارته المكشوفة حيث كان يبتسم ويلوّح للمؤمنين.
وبعد القداس خرق شقيق البابا الأكبر لويس بريفوست التقاليد وعانق أخاه بحرارة مهنئاً مع العلم أن المطلوب من الزوار مصافحة البابا فقط. وكشفت العظة التي ألقاها مدى تواضعه حين قال أنه أختير دون إستحقاق وأنه يرغب أن يكون خادماً للإيمان والفرح.
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