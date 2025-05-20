شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز محطات سناء يونس الفنية فى ذكرى وفاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الثلاثاء 20 مايو، ذكرى وفاة الفنانة سناء يونس التي قدمت في مسيرتها الفنية أعمال كثيرة تركت بصمة كبيرة مع جمهورها، والتي تميزت بخفة دمها وبساطتها في تقديم الشخصيات.

ولدت سناء يونس فى يوم 3 مارس عام 1942، وبدأت علاقتها بالفن عندما كانت طالبة بالجامعة من خلال مسرح الجامعة أثناء دراستها بقسم علم الإجتماع بكلية آداب جامعة الإسكندرية.

وكان من أبرز الأدوار التي قدمتها الفنانة سناء يونس، شخصية فوزية، الابنة الكبرى للدكتور رأفت، من خلال أحداث مسرحية سك على بناتك، إذ أطلقت خلالها عددًا كبيرًا من الإفيهات والمواقف الضاحكة التي أضحكت الملايين من الجمهور حينها، وظلت عالقة في أذهان الكثير حتى الآن.

تميزت سناء يونس بخفة دمها والكوميديا التى تسيطر عليها، اكتشفها النجم فؤاد المندس ونجح فى تقديمها للجمهور والتى ظهرت من خلال عدة مسرحيات كوميدية، "سك على بناتك" و"حالة حب" و"هالة حبيبتي".

لم تكتفى سناء يونس بالمسرح فقط، بل شاركت فى السينما بأكثر من 40 فيلم، منها، "أضراب الشحاتين"،"حمام الملاطيلي"،"جنون الشباب"،"سري للغاية"، "الجوع"، "المصير"، وأخر افلامها مع الفنان أحمد السقا من خلال فيلم "حرب آطاليا".

وشاركت أيضًا فى الدراما التليفزيونية بحوالى 80 عمل منهم، "اسعد زوج فى العالم", "السيرة الهلالية"، "سر الأرض"، "بوابة الحلوانى"، "عريس جديد وعريس قديم"، "افواه وارانب"، "الوسية"، "رجل آيل للسقوط"، "الدم والنار"، "العميل 1001".