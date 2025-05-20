ردة فعل بيلا حديد بعد رؤية هذا الممثل أشعلت مواقع التواصل الإجتماعي

ميرنا وليد - بيروت - لم تتمكن عارضة الأزياء بيلا حديد من احتواء فرحتها عندما شاهدت روبرت دونيرو تسير على السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي.
فتغيرت ملامحها فجأة عندما لمحت روبرت دي نيرو يقف أمام المصورين إلى جانب شريكته تيفاني تشين على بعد أمتار قليلة.
وسرعان ما انتشرت ردة فعل بيلا حديد العفوي على مواقع التواصل الاجتماعي، مما يدل على مدى التعاطف الذي تحظى به. ومنذ وصولها إلى كان يوم حققت نجاحاً تلو الآخر. فقد حظي لون شعرها الجديد على إجماع الجميع. تماماً مثل إطلالتها على السجادة الحمراء فقد إختارت فستاناً حريرياً أسود من إيف سان لوران. أما مجوهراتها، فقد اختارتها من Chopard.
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