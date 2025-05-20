الموضة تدخل عصر الذكاء الاصطناعي .. من الخيال إلى خزانة الملابس

ميرنا وليد - بيروت - انسَ موضة الأزياء السريعة، يشهد مستقبل الموضة في أستراليا تألقًا تكنولوجيًا متطورًا.

في خطوة من شأنها إعادة تشكيل مشهد الموضة المحلي، تعاون مجلس الأزياء الأسترالي (AFC) مع شركة إبسون أستراليا لوضع الأساس الرقمي لشيء أنيق للغاية، مصنع ذكي يعمل بالذكاء الاصطناعي وأحدث التقنيات، تخيل أن الموضة العصرية تلتقي بالمستقبل، مع لمسة من الاستدامة.

ما سر المصنع الذكي؟ تُصنع الملابس حسب الطلب، وبلا نفايات تقريبًا، بدلًا من إنتاج رفوف الملابس بكميات كبيرة، سيطبع مصنع المستقبل ويقص ويخيط فقط ما يريده العملاء، إنه أشبه بأزياء راقية بضمير حي، وينجز ذلك بسرعة.

هذا ليس مجرد خيال علمي يُحضّر في قاعة اجتماعات حيث تبحث شركة AFC وشركة Epson عن شريك بحثي لإجراء دراسة معمقة لمدة ستة أشهر حول إمكانية تحقيق هذا الحلم النسيجي المدعوم بالتكنولوجيا، للوصول إلى مخطط تفصيلي ودقيق لمصنع ذكي تجريبي يمكن أن ينطلق بنهاية عام 2025.

صناعة الأزياء والتكنولوجيا الأسترالية تمر بمنعطف حاسم، لقد مررنا بالكثير من المشاكل مع فوضى سلسلة التوريد العالمية، ولا داعي للحديث عن نقص المهارات. ولكن مع خطة AFC الجديدة لبناء أول استراتيجية تصنيع وطنية في أستراليا للأزياء والمنسوجات، فإن التوقيت مناسب تمامًا.