ذكرى كوبي براينت ترافق ناتاليا في لحظة تخرجها

ميرنا وليد - بيروت - احتفلت ناتاليا براينت بفخر بتكريم والدها الراحل، كوبي براينت، خلال تخرجها من جامعة جنوب كاليفورنيا (USC) نهاية هذا الأسبوع.

بعد خمس سنوات من وفاة أسطورة كرة السلة الأمريكي للمحترفين (NBA) في حادث تحطم مروحية، وجدت ابنته الكبرى، البالغة من العمر 22 عامًا، طريقة مميزة لإبقائه قريبًا منها عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها.

أشادت عارضة الأزياء، التي سبق لها أن عرضت أزياءً لعلامات تجارية مثل فيرساتشي وبوس، بوالدها بارتداء رمز "المامبا السوداء" فوق قلبها.

طُرز شعار الغلاف فوق عبارتي "كلية الفنون السينمائية" و"جامعة جنوب كاليفورنيا" وشعار الجامعة "واصلوا الكفاح!" على وشاح تخرجها الأحمر والذهبي.

كما حمل وشاحها اسم جمعيتها النسائية "كابا كابا جاما"، بالإضافة إلى عبارة "دفعة 2025" وتميزها الأكاديمي المذهل، كما حصلت مرتبة الشرف.

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