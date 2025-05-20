شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى رحيله.. كيف عاش سمير صبرى حياته بين الفن والرياضة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الثلاثاء ذكرى وفاة الفنان سمير صبري، أحد أعمدة الفن المصري، الذي رحل عن عالمنا يوم 20 مايو 2022 عن عمر يناهز 86 عامًا، بعد صراع مع المرض، داخل أحد فنادق القاهرة.

يعد صبري من أبرز نجوم السينما في الستينيات والسبعينيات، حيث قدّم عشرات الأعمال التي ترسخت في ذاكرة الجمهور، جامعًا بين موهبة التمثيل والغناء وتقديم البرامج.

كان صبري يعيش جزءًا كبيرًا من وقته في فندق ماريوت الزمالك، مؤمنًا بمقولة "العقل السليم في الجسم السليم"، حيث حرص على ممارسة الرياضة بانتظام داخل صالة الجيم، إلى جانب السباحة التي كان يرى فيها فائدة كبيرة لصحة الإنسان.

كما كان يعشق أجواء الصيف، ويستمتع بالتواجد في أماكن التجمعات الشبابية بالساحل، حيث كانت تذكّره بأعماله السينمائية التي احتفت بالمواسم المبهجة، ومن أبرزها فيلم "في الصيف لازم نحب"، الذي جسّد فيه روح التفاؤل والفرح التي لطالما ميزت شخصيته الفنية والإنسانية.

يذكر أن آخر أعمال سمير صبرى مسلسل فلانتينو مع النجم عادل إمام، داليا البحيرى، دلال عبد العزيز، حمدى الميرغنى، محمد كيلانى، هدى المفتى، طارق الإبيارى، وفاء صادق، رانيا محمود ياسين، سليمان عيد، بدرية طلبة، هادى الجيار، عمرو وهبة، الهام عبد البديع، نهير أمين، أحمد فريد، محسن منصور، محمد التاجى، صفاء جلال، وعدد من ضيوف الشرف وتأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى امام.