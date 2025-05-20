شكرا لقرائتكم خبر عن مجد القاسم: متحمس لحفل ساقية الصاوي.. وأعد الجمهور بجديد وقديم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المطرب مجد القاسم في تصريح لـ"الخليج 365"، عن تفاصيل حفله الغنائي المقبل المقرر إقامته يوم الخميس في ساقية الصاوي، مؤكدًا أنه سيقدم خلال الحفل باقة من أجمل أغانيه التي أحبها الجمهور، خاصة من أعماله التي تعود إلى التسعينات وبداية الألفينات، ومن بينها أغنية "غمض عينك".

وأضاف مجد أنه يسعى خلال الحفل لتقديم مفاجآت غنائية جديدة إلى جانب الكلاسيكيات المحببة، متمنيًا أن ينال الحفل إعجاب الحضور، وأن يستمتع الجمهور بأجواء موسيقية مليئة بالنوستالجيا والتجديد في آن واحد.

وكان مجد القاسم قد ظهر أيضًا فى برنامج "بالخط العريض" مع الإعلامية إيمان أبو طالب على قناة الحياة، وكشف عن أنه كان يتمنى أن يغنى أغنية أهل كايرو بدلاً من الفنان حسين الجسمى.

وتحدث مجد القاسم عن حياته العائلية وقال: أنا رجل محب للمنزل والعائلة ولا أخرج كثيرا ولا يستهويني الجلوس في الكافيهات، مشيرا إلى أن ابنه مؤيد يعزف الجيتار ويعد نجما في جامعته، وتحدث أيضاً عن المواقف الصعبة التي واجهته في بداية وصوله للقاهرة، حيث فقد كل متعلقاته وحقائبه وأمواله.