شكرا لقرائتكم خبر عن لقطات جديدة من بروفات مسرحية "الملك وأنا" قبل عرضها فى عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت البروفات التحضيرية لمسرحية "الملك وأنا" التي تُعد من أبرز العروض الفنية المُنتظرة فى موسم عيد الأضحى 2025، إخراج محسن رزق، وتقدم بطولتها الفنانة لقاء الخميسي، إلى جانب د. فريد النقراشي، هدى هاني، وفاء السيد، ومجموعة من الممثلين، بالإضافة إلى 10 أطفال يجسدون شخصيات أبناء الملك.

مسرحية الملك وأنا، من إنتاج البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، والذي أكد أن العرض سيعتمد على تقنيات الجرافيك والإبهار البصري ليكون نقلة نوعية في العروض الاستعراضية.

وتدور أحداث المسرحية الكوميدية الغنائية حول ملك جزيرة سيان الذي يستعين بمُدرسة إنجليزية تُدعى "ياسمين" (تلعب دورها لقاء الخميسي) لتعليم أبنائه، مما يُحدث صدامًا ثقافيًا بين منهجها التربوي وتربية القصر الملكي.

ومن المُقرر أن يُفتتح العرض في موسم عيد الأضحى 2025 على مسرح البالون، ليقدم تجربة فنية تجمع بين الكوميديا.



لقاء الخميسى من بروفات مسرحية الملك وأنا



لقاء الخميسى فى بروفات مسرحية الملك وأنا



بروفات مسرحية الملك وأنا