شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون جديد يجمع ياسمين علي ومحمود سليم في أغنية درامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد المطربة ياسمين علي لطرح أغنية جديدة تتعاون فيها مع الشاعر محمود سليم، ومن المقرر تصويرها بطريقة الفيديو كليب خلال الفترة المقبلة، لطرح على جميع منصات سوشيال ميديا.

وفي تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، عبّر الشاعر محمود سليم عن سعادته بهذا التعاون، قائلاً: "الأغنية دي تجربة مختلفة ومميزة بالنسبة لي، لأنها أغنية درامية، وياسمين علي معروفة بأعمالها اللي كلها أمل وتفاؤل، وده يمكن أول مرة تغني نوعية درامية، وأنا متحمس جدًا لها، وأتمنى تعجب الجمهور".

وكانت انتهت المطربة ياسمين على من تصوير أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "إهداء" على طريقة الفيديو كليب بتوقع المخرج اللبناني فادي الحداد، وتم تصوير الأغنية فى لبنان بالاعتماد على فكرة مواكبة للعصر وهي السفر للفضاء.

أغنية "إهداء" من كلمات كريم حكيم وألحان وتوزيع مودى منير، ومقرر طرحها على موقع يوتيوب ومنصات الأغانى المختلفة خلال الأيام القليلة المقبلة، لتكون أول أغانى المطربة ياسمين علي خلال عام 2025.

وفى سياق متصل تشارك المطربة ياسمين علي فى حفل الفنان على الحجار ضمن مشروع 100 سنة غنا لتكريم اسم الفنان الراحل فريد الأطرش، غداً الجمعة، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وكانت المطربة ياسمين على، طرحت مؤخرًا أغنية بعنوان "شمعة جديدة" على "يوتيوب" ومنصات التواصل الاجتماعي، والأغنية من كلمات محمد حسن عوض، وألحان حازم أحمد، وتوزيع بدر مصطفى، والكليب من إخراج فادى حداد.