شكرا لقرائتكم خبر عن هيفاء وهبي تقدم أغنية عن الصديقات من كلمات أحمد المالكي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الشاعر الغنائي أحمد المالكي عن تعاونه الأول مع النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، من خلال أغنية جديدة من المقرر طرحها ضمن ألبومها الصيفي المقبل، الأغنية من ألحان نور عز العرب، وتوزيع وسام عبد المنعم، فيما تولى الميكس والماستر المهندس ماهر صلاح.



هيفاء وهبي والشاعر احمد المالكى

وقال المالكي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إن الأغنية تحمل طابعًا راقصًا وخفيفًا يناسب أجواء الصيف، وتدور حول موقف بين مجموعة من الصديقات "البنات"، مضيفًا أنها تقدم بشكل جديد ومبهج يتماشى مع طبيعة الألبوم.

وأعرب المالكي عن سعادته بهذا التعاون، متمنيًا أن تحظى الأغنية بإعجاب الجمهور عند طرحها خلال موسم الصيف.



هيفاء وهبي والشاعر احمد المالكى

على الجانب السينمائي، تحضّر هيفاء وهبي لتصوير فيلمها الجديد "مملكة" الذي تشارك في بطولته أمام الفنان مصطفى شعبان، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، ويُخرجه عبد الوهاب السيد، الذي يعقد حاليًا جلسات عمل مكثفة مع فريق العمل لوضع اللمسات الأخيرة على التحضيرات قبل بدء التصوير خلال الفترة المقبلة.

كما تنتظر هيفاء عرض فيلمها الجديد "ولاد المحظوظة"، الذي تقدم فيه دور فتاة لبنانية تأتي إلى مصر وتواجه سلسلة من المواقف. الفيلم من بطولة بيومي فؤاد، محمود الليثي، كريم عفيفي، نانسي صلاح، توني ماهر، سامي مغاوري، ومحمد الكيلاني، وهو من تأليف هيثم سعيد وإخراج مرقس عادل.



هيفاء وهبي والشاعر احمد المالكى

يُذكر أن هيفاء وهبي حافظت على حضورها السينمائي خلال السنوات الأخيرة، بعد عودتها عام 2022 بفيلم "أشباح أوروبا" عقب غياب دام 8 سنوات منذ "حلاوة روح" (2014)، ثم شاركت في فيلم "رمسيس باريس" عام 2023، وواصلت مشوارها السينمائي بفيلم "ولاد المحظوظة" الذى انتهت من تصويره العام الماضى، وتستكمل تواجدها السينمائى بفيلم "مملكة" مع مصطفى شعبان.