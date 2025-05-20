شكرا لقرائتكم خبر عن توم كروز: Mission: Impossible – The Final Reckoning الأخير في السلسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النجم العالمى توم كروز أن الفيلم الثامن Mission: Impossible – The Final Reckoning سيكون الجزء الأخير من السلسلة، وصرح لصحيفة هوليوود ريبورتر: "إنه الجزء الأخير! لم أطلق عليه لقب "النهائي" قاصدا".

وذلك بعدما استقبلت السجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائي النجم توم كروز وصناع فيلم Mission: Impossible – The Final Reckoning، وذلك قبل عرض الفيلم ضمن فعاليات المهرجان.

شارك في بطولة الفيلم، إلى جانب توم كروز، كل من تراميل تيلمان، إيساي موراليس، بوم كليمنتيف، سايمون بيج، هايلي أتويل، كريستوفر ماكواري، وهانا وادينجهام، وقد حضروا جميعًا عرض الفيلم والتقطوا الصور على السجادة الحمراء وسط حضور جماهيري وإعلامي لافت.

كما أعلنت الشركة المنتجة لفيلم Mission: Impossible - The Final Reckoning، بطولة النجم العالمي توم كروز عن عرضه في دور العرض السينمائية الصينية في 30 مايو الجاري، على الرغم من التوترات التجارية بين البلدين.

وينضم الفيلم إلى قائمة متنامية من أفلام هوليوود التي تشق طريقها إلى المملكة الوسطى هذا العام، حيث حصل فيلم ديزني الحي "Lilo & Stitch" وUniversal's How to Train Your Dragon، مؤخرًا على ظهورهما الأول في البر الرئيسي، ويواصل فيلم "A Minecraft Movie" عرضه المسرحي في الصين باعتباره الفيلم الرائد المستورد من هوليوود في المنطقة لعام 2025.