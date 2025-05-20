شكرا لقرائتكم خبر عن باسل مبارك: البرديوسر هو صاحب الشغل الأساسي والرؤية وممكن يختار المخرج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث المخرج باسل مبارك، عن التحضيرات الأولية لبرنامج shark tank، قائلاً: "في شغل البرامج التليفزيونية، الشغل الأساسي هو شغل البرديوسر، ومهمته بيكون ماسك كل خيوط البرنامج".

وأضاف المخرج باسل مبارك في بودكاست الشغلانة مع آسر أحمد، ويذاع عبر صفحات الخليج 365: "البرديوسر بيكون هو الأساس في البرامج التليفزيونية، عنده الفكرة وعارف رؤية البرنامج وممكن البرديوسر هو اللى يختار المخرج اللى يشتغل على البرنامج، ويكون مسئولا عن الميزانية، المخرج بيجي على رؤية محددة، ممكن يتدخل في الديكور مثلا".

المخرج باسل مبارك، هو مخرج مصري، بدأت مسيرته الإخراجية بالعمل فى قنوات art فى التسعينيات ثم انتقل إلى العمل ضمن فريق برنامج عالم سمسم، وإخراج برنامج الشقة للنجمة هند صبري عام 2007، ومن ثم مسلسله الشهير "ربع مشكل" ومسلسل "أحمد أتجوز مني" ومن ثم برنامج شيكا بيكا، وبرنامج Saturday Night Live بالعربي عام 2016 وبرنامج ليلة بيضا حمرا سودا، وبرنامج الدووم، وبرنامج شارك تانك، وبرنامج million pound menu Egypt، وبرنامج sold out للإعلامي محمود سعد.

بودكاست "الشغلانة" يقدمه الزميل آسر أحمد، ويعرض يوم الأربعاء عبر منصات السوشيال ميديا الخاصة باليوم السابع، وكان قد حل المؤلف والسيناريست إياد صالح، في أول حلقات من البودكاست، للحديث عن صناعة السيناريو والكتابة والتأليف، كما حل محمد سري مدير المشروعات في شركة سعدي جوهر ميديا هب، في ثاني الحلقات للحديث عن كواليس عملية الإنتاج، وحل مهندس الديكور أحمد فايز في ثالث حلقات البودكاست.

وكانت ضيفة الحلقة الرابعة مصممة الأزياء ايمان الخميسي للحديث عن صناعة الأزياء في الدراما والسينما والريد كاربت، وحل في الحلقة الخامسة الكاتب والمؤلف محمد إسماعيل أمين، والمخرج محمد سلامة ضيف للحلقة السادسة، وفي الحلقة السابعة حل الدكتور محمد مختار مدير التصوير للحديث على مهام عمليات التصوير وفي الحلقة التاسعة حل المؤلف والمخرج أحمد فوزي صالح.