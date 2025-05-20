وفاة الفنانة السورية فدوى محسن.. نجمة باب الحارة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 20 مايو 2025 01:19 صباحاً - توفيت الممثلة السورية فدوى محسن، عن عمر يناهز 82 عامًا، ونعت نقابة الفنانين في سوريا، نجمة مسلسل باب الحارة في بيان رسمي عبر صفحتها الخاصة على موقع الفيس بوك، ولم تصدر بعد أية تفاصيل عن موعد الدفن وقبول العزاء.

وكتبت الصفحة الرسمية لنقابة الفنانين في سوريا: «فرع دمشق لنقابة الفنانين ينعى الزميلة الفنانة القديرة فدوى محسن، ونوافيكم لاحقا بموعد الدفن والتعزية».

ونشر هامي البكار صورة لوالدته الراحلة عبر حسابه في "إنستغرام"، وكتب: أمي في ذمة الله..الله يرحمك يا امي.. رحتي لعند ارحم الراحمين.

https://www.instagram.com/p/DJ2NOhUBeWB/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DJ2NOhUBeWB/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading ‏https://www.instagram.com/p/DJ2NOhUBeWB/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading‏

من هي فدوي محسن؟

وُلدت فدوى محسن في مدينة دير الزور في 20 أكتوبر عام 1938، وقدمت خلال مسيرتها الفنية العديد من الأعمال التي تركت بصمة كبيرة في والعربية.

وبدأت فدوى محسن مشوارها الفني في عام 1992 من خلال "طرابيش"، ليكون بداية انطلاقتها الفنية التي شهدت تألقًا كبيرًا في التلفزيون والمسرح والسينما.

ومن أبرز أعمالها مسلسل "باب الحارة" الذي شاركت فيه بأكثر من جزء، إذ جسدت شخصية "أم إبراهيم"، كما شاركت في مسلسل "ما ملكت أيمانكم" ومسلسل "قلوب صغيرة" ومسلسل "أبناء القهر" الذي عُرض في 2009.

أما في السينما، فتركت فدوى محسن بصمة عبر أدوار مميزة في عدة أفلام، منها "أمينة" الذي تم عرضه في عام 2018، و"رد القضاء سجن حلب" في 2016، كما قدمت العديد من الأعمال المسرحية المميزة مثل "الملك لير" و"الزير سالم" في السبعينات والثمانينات.

يمكنك متابعة وفاة الفنانة السورية فاطمة سعد نجمة دوبلاج أفلام الكارتون.. أشهر أعمالها كابتن ماجد

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»