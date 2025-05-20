قلعة عائمة.. إليكم يخت مؤسس شركة جوجل الفخم

ميرنا وليد - بيروت - اليخت الضخم الذي تبلغ قيمته 450 مليون دولار والمملوك للمؤسس المشارك لشركة جوجل هو حصن عائم. 8 ملايين دولار تكشف خذلان جاستن بيبر لسكوتر براون

أوقف سيرجي برين يخته العملاق "Dragonfly"، الذي يبلغ طوله 466 قدمًا، في وسط مدينة ميامي، وفجأة بدا المرسى ضيقًا.

بني اليخت، الذي يبلغ طوله 142 مترًا، العام الماضي في حوض بناء السفن الألماني "لورسن"، وجُدّد على الفور تقريبًا، ويُقال إنه كلّفه حوالي 450 مليون دولار، مما يجعله أكبر يخت مملوك للقطاع الخاص في المشهد التكنولوجي الأمريكي.

يبدو "Dragonfly" أقرب إلى قلعة عائمة منه إلى لعبة، فهو يحتوي على مهبطين للطائرات المروحية، ونادي شاطئي قابل للنفخ، وتقنية بطاريات لرحلة بحرية هادئة عندما يرغب مالكه في الخصوصية بعيدًا عن الشبكة.



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