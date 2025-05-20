بشرى تثير الجدل برسالة غامضة والجمهور يسأل

فاجأت النجمة بشرى جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الخاص على "إنستغرام" برسالة غامضة عن بعض الناس الذين يتعالون في كلامهم عن أعمالهم، مؤكدة أن ما يتحدثون عنه مرت هي به قبل سنوات، ولكن بطريقة طريفة.

وكتبت بشرى من خلال خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها قائلة: "فيه ناس كتير أوى ببقى عايزة أقولهم وأنتم رايحين كنا احنا راجعين.. لا دا رجعنا وأخدنا دش واتعشينا ونمنا وبنحلم كمان".

وقوبلت رسالة بسرى بتفاعل كبير من متابعيها الذين تساءلوا عن مغزى الرسالة ولمن توحهها.

يُذكر أن بشري شاركت في رمضان الماضي من خلال مسلسل "سيد الناس" من بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إنجي المقدم، خالد الصاوي، منة فضالي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، محمود قابيل، سلوى عثمان، طارق النهري، ياسين السقا، إنجي كيوان، ساندي علي، أسما سليمان، علياء صبحى والعمل من إخراج وقصة محمد سامي ومن كتابة ورشة قلم .

العمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي حول شخصية الجارحي الذي يدخل في عداوة مع أشقائه الثلاثة، وهو ما يولد العديد من المشاكل والصراعات بينهم.

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