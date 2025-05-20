شكرا لقرائتكم خبر عن حماده هلال يتألق بأجمل أغانيه فى حفل كندا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا النجم حماده هلال حفلا غنائيا فى مدينة تورنتو الكندية، حيث اجتمع في الحفل عدد كبير من مختلف الجنسيات، خاصة من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا ودول أخرى، ليؤكد بذلك شعبيته الكبيرة وانتشاره الواسع بين جمهور الوطن العربي في الخارج.

وعبّر حمادة هلال عن سعادته بهذا النجاح الجماهيري الذي جاء تتويجًا لمسيرته الفنية الحافلة، مشيرًا إلى أن الحفل كان تجربة مميزة بفضل تفاعل الجمهور وحماسه الكبير.



حفل حماده هلال



حماده هلال

ونجاح كبير حققه النجم حمادة هلال بأغنية "مش مرتاح" التى طرحها مؤخرًا وتصدرت التريند، ونالت إشادات كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعى ومنصات السوشيال ميديا من جمهوره، مطالبين منه تقديم مثل تلك الأغانى.

اعتمد حماده هلال في الأغنية على مشاعر حزن كبير وعدم راحة من خلال كلمات تغنى بها، تناولت حالته النفسية السيئة، حيث تخلى عنه كل أصحابه، وأعادت الأغنية هلال على اللون الدرامى الذى تميز به خلال بدايته الفنية، والذى كان قد ابتعد عنه من فترة كبيرة واعتمد على أغانى الفرح.

حمادة هلال اعتمد في بدايته الغنائية على أغانى مال بها إلى اللون الدرامى الذى أحبه جمهوره فيها منها "ليه كل حاجة حلوة" و"بخاف" و"ما تقولهاش" و"ماشى يا دنيا" غيرها.

أغنية "مش مرتاح" تنتمي لنوعية أغاني الدراما، وهي من كلمات حازم إكس، ألحان أورتيجا، وتوزيع كوديكس واقتربت من تحقيق نص مليون مشاهدة على اليوتيوب.