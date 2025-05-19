نجوم الفن على ريد كاربت فيلم HIGHEST 2 LOWEST.. ودينزل واشنطن يتسلم السعفة الذهبية

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 19 مايو 2025 11:53 مساءً - اجتمع عدد كبير من نجوم الفن وصناع السينما منذ قليل على ريد كاربت فيلم Highest 2 Lowest، بطولة النجم العالمي دينزل واشنطن وإخراج سبايك لي، واللذان يتعاونان للمرة الخامسة معًا. ويعرض الفيلم خارج المسابقة الرسمية، في مهرجان كان السينمائي بدورته ال78، والتي تستمر حتى 24 مايو.

فريق الفيديو:

إعداد: معتز الشافعي

تصوير: يوسف بوهوش

أعده للنشر: سارة أحمد

السجادة الحمراء لفيلم دينزل واشنطن.. وتسلمه السعفة الذهبية الفخرية

جاء دينزل واشنطن وسبايك لي ضمن أول الحضور، وخطف لي الأنظار بإطلالة ملفتة، حيث ارتدى بدلة باللون البرتقالي والأزرق.

كما حضر أيضًا السجادة الحمراء للفيلم لاعب الكرة الفرنسي الشهير بول بوجبا، والمغني الشهير آيساب روكي، والذي يشارك بالتمثيل في الفيلم، وكذلك جيفري رايت، وظهرت إيزابيلا أوبير بإطلالة لافتة، وحضرت أيضًا أيسي مايغا، داكوتا جونسون، جايسون موموا وكارلا بروني.

كما حضر محمد التركي، المنتج السعودي ومستشار مهرجان البحر الأحمر السينمائي. ومن اللقطات اللافتة هو إدراج أغنية "أحلى واحدة" لفريق ديسكو وعزيز مرقة ضمن قائمة الأغاني التي أشعلت أجواء السجادة الحمراء للفيلم.

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وكانت المفاجأة هو حصول دينزل واشنطن على جائزة السعفة الذهبية الفخرية، قبل عرض الفيلم، وهي جائزة غير مُعلنة، وقدمها له سبايك لي.

جاء هذا التكريم غير المعلن بعد عرض فيلم قصير يستعرض مسيرة واشنطن الحافلة في قصر كان. تضمن الفيلم لقطات من أدواره الفائزة بجائزة الأوسكار في فيلمي "يوم التدريب"و"كينغ كونغ ليس لديه ما يفوقني!" - و"غلوري"، بالإضافة إلى أفلام مثل "ماكبث" و"نسخة كاربونية" وأفلامه السابقة مع سبايك لي، "مو بيتر بلوز" (1990)، و"مالكوم إكس" (1992)، و"هي غيم" (1998)، و"إنسايد مان" (2006).

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فيلم Highest 2 Lowest

هو فيلم جريمة أمريكي، من إخراج سبايك لي وتأليف ويليام آلان فوكس، وهو إعادة باللغة الإنجليزية لفيلم أكيرا كوروساوا الياباني High and Low - 1963، المقتبس من رواية "فدية الملك" (1959) للكاتب إد ماكبين. الفيلم من بطولة دينزل واشنطن، إيلفنش هاديرا، جيفري رايت، وآيس سبايس (في أول ظهور سينمائي لها)، وآيساب روكي.

ومن المقرر عرضه في دور العرض السينمائي في الولايات المتحدة يوم 22 أغسطس 2025، قبل إتاحته على المنصات الرقمية 5 سبتمبر 2025.



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