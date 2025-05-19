أحمد الفيشاوي يشوق جمهوره لعمل فني جديد

أحمد الفيشاوي يشعل حماس جمهوره بعمله الفني الجديد

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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 19 مايو 2025 11:53 مساءً - أعلن الفنانعن عودته إلى موقع التصوير من خلال منشور له عبر حسابه على "إنستغرام"، كشف فيه عن مشاركته في فيلم جديد، مشيراً إلى أن العمل يحمل مفاجأة كبيرة للجمهور سيتم الكشف عنها قريباً قائلاً: "العودة إلى موقع التصوير في فيلم جديد مع مفاجأة كبيرة".ولم يفصحعن تفاصيل الفيلم أو طبيعة المفاجأة، مما أثار حماسة المتابعين وتكهناتهم حول نوعية العمل أو الأسماء المشاركة فيه، وتأتي هذه العودة في إطار النشاط الفني المتجدد للفيشاوي، الذي يسعى دائماً لتقديم محتوى مختلف ومفاجئ لجمهوره.

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أحمد الفيشاوي بطل 3 أفلام في 2024

شارك أحمد الفيشاوي في العام الماضي 2024 في بطولة 3 أفلام دفعة واحدة، كانت البداية بفيلم "عادل مش عادل" وشارك في بطولته: شيري عادل، دينا، محمد رضوان، محمود البزاوي، محمد أوتاكا، بدرية طلبة وتأليف حسام كمال وإخراج أحمد يسري، وقدم الفيشاوي من خلاله اللون اللايت كوميدي، ثاني أفلامه وهو "السيستم" شارك في بطولته: طارق لطفي، نسرين طافش وبسنت شوقي، وجاءت قصته في إطار درامي اجتماعي، ثم اختتم الفيشاوي تواجده في السينما من العام المنصرم ببطولة ثالث أفلامه "بنقدّر ظروفك"، وشارك في بطولته: مي سليم، ونسرين طافش، ومحمود حافظ وآخرون.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».