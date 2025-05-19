بسمة بوسيل تبرز رشاقتها من داخل الجيم بهذا اللوك الرياضي

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الفنانة المغربية بسمة بوسيل على متابعيها من خلال صورة شاركتها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها من داخل الصالة الراضية اثناء قيامها بالتمارين، و إستعرضت رشاقة جسمها بلوك رياضي ضيق، فكانت ترتدي كروب توب اسود من دون أكمام مع سروال اسود ضيق، و تركت شعرها منسدلاً على كتفيها.



و كانت قد صرحت الفنانة المغربية بسمة بوسيل، بأن عيد ميلادها هذا العام كان مختلفاً تماماً، مشيرة إلى أنها بدأت تشعر أخيراً بالسلام الداخلي.

ونشرت بسمة بوسيل عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، مجموعة من الصور وعلقت قائلة :"عيد ميلادي هذا له وقعٌ مختلف، ليس بسبب الشموع أو الكعكة، بل لأنني أخيرًا أشعر بالسلام مع ذاتي، لقد وجدتُ نفسي، و هذا هو الاحتفال الحقيقي، شكرا لكل رسائلكم الزوينة بحالكم".

متابعو بسمة بوسيل إنهالوا بالتعليقات، متمنين لها عاماً مليئاً بالصحة والعافية والفرح والإنجازات.

